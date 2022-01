Voucher na lekcję strzyżenia psów dla Tuska

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Voucher na lekcję strzyżenia psów wyślą do Donalda Tuska szczecińscy działacze Solidarnej Polskiej.

Ma to związek z pytaniem dziennikarza TVP do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej: Czy przeprosi pracowników Stoczni Szczecińskiej za to, że po jej likwidacji przez rząd PO w 2008 roku stoczniowcy dostawali oferty przekwalifikowania się do zawodów nieadekwatnych do ich umiejętności.



- Stoczniowcy liczyli na to, że dostaną oferty sprofilowane dla nich, a Powiatowy Urząd Pracy ludziom, którzy byli zwalniani po wielu latach pracy w stoczni, zaproponował kursy pielęgnacji i strzyżenia, trymowania psów, makijażu wieczorowego, kosmetyki paznokci czy układania kwiatów. To było jak strzał w twarz dla tych ludzi - mówi Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski w Szczecinie.



Voucher zostanie wysłany w środę na brukselski adres Europejskiej Partii Ludowej, której Donald Tusk jest przewodniczącym od 2019 roku.