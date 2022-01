Esemesowi oszuści ukradli już 3500 zł

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

3500 złotych stracili szczecinianie tylko w ciągu ostatniej doby. Na tyle oszukali ich esemesowi naciągacze.

Przed nową falą przestępstw tego typu ostrzegają policjanci. Tym razem mieszkańcy dali się zwieść wiadomościom, według których mieli dopłacić za dostarczenie rzekomo zamówionej paczki. W smsach był również link, który przekierowywał na fałszywą stronę, co umożliwiało przestępcom do wyczyszczenia rachunku ofiar.



Funkcjonariusze apelują, aby takie wiadomości od razu kasować. Podkreślają, że firmy kurierskie nigdy nie proszą o dopłatę do przesyłki.