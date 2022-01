Zima znowu zaskoczyła drogowców... IMGW - jedno, a ZDiTM - drugie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prognozy pogody nie przewidywały gołoledzi, stąd oblodzone chodniki i jezdnie - tłumaczy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapewnia, że komunikaty rozsyłał.



Od rana, słuchacze Radia Szczecin informowali nas o skutkach porannych opadów marznącego deszczu: - Tak ślisko, że na górce, między Głębokim a wyżej - Miodową nie można jechać. Samochody same się toczą. Jest godzina już 11:00 - ślizgawica, gołoledź. Ani jednej piaskarki, jeżeli chodzi o Prawobrzeże całe. Trzeba wysiąść i pchać ten samochód, czy drogowcy powinni reagować?



Firma odpowiedzialna za utrzymanie chodników i jezdni bazuje na prognozach pogody - tłumaczyła rzeczniczka ZDiTM-u Hanna Pieczyńska: - W prognozach na dzisiaj nie było zapowiadanego deszczu, w zawiązku z czym te prace przygotowawcze nie zostały przeprowadzone. Natomiast w momencie, w którym ten deszcz się pojawił i warunki na naszych drogach i chodnikach zaczynały być trudne - wykonawcy wyjechali.



Tymczasem Grzegorz Walijewski z IMGW zaprzeczył słowom rzeczniczki: - Ale to nieprawda, bo o godzinie 5:25 wysłaliśmy aktualną prognozę, a chwilę później ostrzeżenie 1. stopnia przed marzącym opadem deszczu. Było w nim napisane, że przez cały dzień do godz. 15:00 marznące opady deszczu mogą występować. Taką, najlepszą prognozę z IMGW, na pewno otrzymał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Czy będą kary dla firmy - na razie nie wiadomo.