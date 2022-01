Zachodniopomorski marszałek bez podwyżki pensji

Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie będzie podwyżki pensji dla zachodniopomorskiego marszałka - przynajmniej na razie. Prawnicy wojewody wychwycili błąd w uchwale o pensji samorządowca przyjętej w grudniu 2021 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca sejmiku podkreśla, że faktycznie potrzebna jest poprawka, którą radni powinni przyjąć na sesji w styczniu.



Wojewoda z urzędu sprawdza wszelkie uchwały podejmowane w radach miast i gmin, czy w zachodniopomorskim sejmiku. Jak wyjaśnia Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody, błąd dotyczy sposobu naliczania pensji zachodniopomorskiego marszałka.



- Sejmik przyjął tę uchwałę na podstawie przepisów, które już nie są obowiązujące - mówi Pieleszek.



Przewodnicząca zachodniopomorskiego sejmiku Maria Ilnicka-Mądry przyznaje, że pracujący dla nich prawnicy popełnili błąd.



- Podjęcie decyzji ze strony pana wojewody jest słuszne, bo nie zostały uwzględnione wszystkie aktualne wytyczne. Trzeba to poprawić i zrobimy to na najbliższej sesji - mówi Ilnicka-Mądry.



Gdy zachodniopomorski sejmik przyjmie poprawioną uchwałę, marszałek Olgierd Geblewicz z KO będzie zarabiał miesięcznie około 20 tysięcy złotych. To konsekwencja przepisów przyjętych wcześniej przez rząd.