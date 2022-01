"Jest duże zainteresowanie dodatkiem osłonowym"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Cztery miliardy złotych na blisko 7 milionów gospodarstw. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny gazu, energii i żywności. Będzie przyznawany przez gminy. Odwiedziliśmy MOPR w Świnoujściu by sprawdzić, co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 i 1500 zł netto w gospodarstwach jedno i wieloosobowych.



Świadczenia przyznaje gmina, ale często obowiązek powierzany jest Miejskim Ośrodkom Pomocy - mówi Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektor MOPR w Świnoujściu.



- Najczęściej to zadanie zostało przekazane do ośrodków pomocy społecznej. W naszym przypadku to będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Jest duże zainteresowanie. Osoby dzwonią do nas z różnymi pytaniami. Do wczoraj wpłynęło 49 wniosków - mówi Poniedziałek-Petruk.



Dodatek wyniesie od 400 do 1150 zł na cały rok. Wnioski można składać do 31 stycznia lub 31 października. Świadczenie będzie wypłacone najpóźniej 2 grudnia.