Wojsko zbuduje tymczasową przeprawę dla działkowców

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Żołnierze z Inowrocławia pomogą kołobrzeskim działkowcom. Specjalna jednostka już wizytowała zamknięty przez urzędników jedyny przejazd prowadzący do ogródków.

Wojsko przyjdzie z pomocą blisko 500 działkowcom z Kołobrzegu, którzy zostali odcięci od jedynej drogi dojazdowej do swoich ogródków. O taką pomoc apelowały władze miasta i poseł Czesław Hoc, który wystąpił z pismem do Ministra Obrony Narodowej.



Chodzi o ustawienie tymczasowej przeprawy, która zastąpi znajdujący się w fatalnej kondycji most na Kanale Drzewnym, który został zamknięty przez urzędników. Reakcja żołnierzy była błyskawiczna, a major Justyna Morawska z 2. pułku inżynieryjnego z Inowrocławia mówiła, że żołnierze zbudują tymczasową przeprawę dla działkowców.



- Myślę tutaj o tymczasowym obiekcie z konstrukcji modułowej, składający się z trzymetrowych elementów. Ta przeszkoda nie jest zbyt szeroka, więc 2-3 moduły by nam wystarczyły - mówiła major Morawska.



Tymczasowa konstrukcja stanie wiosną i zgodnie z prawem budowlanym będzie służyła pół roku. Następnie miasto postawi nowy, stały most.