"Żaden rząd nie wprowadza inflacji. Co to za bzdury"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Obniżka podatków w tym momencie jest jak najbardziej oczekiwana i słuszna - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Marek Jakubiak, przedsiębiorca branży browarniczej.

Chodzi o wprowadzenie m.in. zerowego VAT-u na żywność czy też obniżenia go na paliwa, z 23 do 8%. W konsekwencji litr benzyny ma kosztować 5 złotych.



Według Marka Jakubiaka, premier Morawiecki w walce z inflacją sięga po sprawdzone metody, które dadzą efekt.



- Tutaj chwała premierowi Morawieckiemu i jego rządowi dlatego, że zrobił to jako pierwszy od 1990 roku. Odważnie, bez oglądania się za siebie. Może i błędy robi po drodze, ale kto ich nie robi? Tylko ci, co nic nie robią - mówił Jakubiak.



Rząd reaguje na bieżąco - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Parlamentarzysta PiS zaapelował też o rzetelną debatę w mediach na temat kryzysu ekonomicznego. Inflacja jest bowiem na świecie, a nie tylko w Polsce i nieuzasadnione są twierdzenia, że to polski rząd ją wprowadził.



- Warto o tym mówić, że to nie jest sprawa rządu. Czytam wczoraj Onet i jest napisane "od czasu kiedy rząd wprowadził inflację". Co to za bzdury, takie rzeczy pisać i mieszać ludziom w głowach. Żaden rząd nie wprowadza inflacji, najwyżej jej nie zapobiega - mówił Jach.



Według badań, ponad 40% Polaków ocenia dobrze tarcze antyinflacyjne przygotowane przez rząd.