"To najbardziej istotny element w tarczy antyinflacyjnej"

Najbardziej istotnym elementem w tarczy antyinflacyjnej jest obniżka VAT-u na paliwa - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych.

Rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8 procent. Tym samym litr benzyny od początku lutego ma kosztować 5 złotych.Spadek cen na stacjach paliw będzie kształtować opinie o inflacji wśród społeczeństwa - tłumaczył prezes IBRiS Marcin Duma. - Miernikiem, który Polacy wykorzystują do tego, żeby zobaczyć, jak się zmieniły ceny, czy wzrosły, czy spadły, są słupy z wyświetloną ceną benzyny. Taki słup może nie jest w każdej miejscowości, ale w każdej gminnej miejscowości w Polsce już stoi. Spadek cen na stacji benzynowej będzie sygnałem "słuchajcie, rzeczywiście jest taniej".Wbrew temu, co mówił były premier Donald Tusk, rząd ma mechanizmy w walce z inflacją. Z tych mechanizmów, czyli z obniżki podatków korzysta właśnie Mateusz Morawiecki - tłumaczył prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. - To, co widzimy, to naciśnięcie guziczka, który zadziała. To jest to, co rząd może zrobić.Rozszerzona rządowa tarcza antyinflacyjna zakłada m.in. zerowy VAT na żywność, gaz i nawozy.