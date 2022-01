Są pieniądze dla stargardzkich sportowców. Urzędnicy czekają na wnioski o stypendia. Przysługują one amatorom, którzy mieszkają w Stargardzie, uprawiają dyscypliny olimpijskie, biorą udział w zawodach, w których odnoszą sukcesy i mają od 15 do 26 lat.

Wysokość stypendium wynosi od 250 do 550 złotych miesięcznie. Sportowcy mogą także ubiegać się o nagrody - to kwota od trzech do siedmiu tysięcy złotych. Wnioski można składać do końca miesiąca. Szczegółowy regulamin jest na stronie stargard.eu