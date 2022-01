"Władze miasta fatalnie zarządzają Szczecinem"

To nie Polski Ład, a fatalne zarządzanie miejskimi finansami jest przyczyną braków w budżecie Szczecina.

Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego krytykuje urzędników, według których przez rządowy program znacznie stopnieją dochody budżetowe.Jak mówił, w "Rozmowach pod Krawatem", przyczyną deficytu nie jest Polski Ład, tylko nadmierne zadłużanie miasta.- Ten dramat nie wziął się znikąd czy z Polskiego Ładu, tylko ten dramat wziął się z fatalnego zarządzania naszymi zasobami. Zakładana obsługa długu, czyli tylko to, że jesteśmy zadłużeni, tylko odsetki, żadnej spłaty kapitału, to jest 55 milinów złotych w skali każdego roku, czyli skończy się na 60, może 70 milionach, które co roku będziemy płacić tylko za to, że wydaliśmy pieniądze, których wcześniej nie mieliśmy - tłumaczy Czypicki.Prezydent Szczecina Piotr Krzystek alarmował podczas dyskusji o budżecie Szczecina, że z powodu Polskiego Ładu miasto straci na dochodach z tytułu podatku PIT, będzie miało również ograniczoną niezależność finansową.