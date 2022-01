źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Kolejne dwa nielegalne punkty hazardowe zamknęli funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Tym razem to lokale w Nowogardzie i w Łobzie. W sumie zabezpieczono 21 komputerów wykorzystywanych do nielegalnych gier, ponadto - rejestratory monitoringu i gotówkę.



Punkt w Nowogardzie mieścił się w centrum miasta - miał oklejone folią szyby w oknach i monitoring przed drzwiami.



W przeszukanym lokalu w Łobzie funkcjonariusze skarbówki zatrzymali osobę prowadzącą interes, to obywatelka Ukrainy, której postawione zostaną zarzuty organizacji nielegalnego hazardu.



Za tego typu działalność grożą wysokie kary finansowe - w wysokości 100 tys. zł za każdy automat lub komputer albo kara pozbawienia wolności do lat 3.