Mieszkańcy Lewic na pomoc pogorzelcom

Mieszkańcy Lewic chcą pomóc rodzinom, które w pożarze straciły dobytek. W ich domu w poniedziałek wybuchły butle z gazem.

Akcja gaśnicza trwała całą noc. W domu zawaliła się jedna ściana. - Budynek nie nadaje się do zamieszkania - mówi Leszek Gojko z Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. - Zniszczeniu uległo całe poszycie dachu, prawa część budynku jest całkowicie spalona, a lewa w znacznym stopniu uległa spaleniu. Można określić, że budynek został całkowicie spalony. Jak się spojrzy na budynek, to jest dosyć duża wyrwa w ścianie.Nikt nie został poszkodowany. W domu mieszkały trzy rodziny. By pomóc pogorzelcom, mieszkańcy Lewic zorganizowali zbiórkę. Chcą uzbierać 200 tysięcy złotych.O szczegółach, jak pomóc, można przeczytać tu