Co dalej ze Szczecińskim Domem Sportu?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyczyna katastrofy budowlanej: niechlujna przebudowa w latach '80. Skutek: wielka niewiadoma dotycząca przyszłości basenów Szczecińskiego Domu Sportu przy ulicy Unisławy.

Obiekt jest zamknięty od początku listopada, gdy zawaliła się jedna ze ścian.



Jak informuje Dariusz Sadowski z biura prasowego urzędu miasta, ekspertyza wskazuje przyczynę katastrofy.



- Źle wykonana przebudowa w połowie lat '80 fasady, która została przeszklona. Okazało się, że kluczowe dla nośności tej konstrukcji - stalowe elementy - zostały niechlujnie obudowane blachą, pojawiły się tam jakieś nieszczelności. I w tym, dość trudnym środowisku basenowym, gdzie mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, parą wodną czy oparami chlorku - te substancje dostawały się do środka - tłumaczy Sadowski.



Naprawa jest praktycznie niemożliwa. Więc albo trzeba w tym miejscu postawić nową pływalnię, albo istniejący SDS gruntownie przebudować.



- Jednak o szczegółach dotyczących terminów, jej wartości i zakresu - na to wszystko musimy jeszcze poczekać. Te decyzje przed nami - dodaje Sadowski.



W tym momencie, w Szczecinie nie można korzystać z dużego basenu, bo nieczynna - przynajmniej do lutego - jest także Floating Arena. W przyszłym tygodniu powinien być za to oddany do użytku obiekt przy SP 51, przy ulicy Jodłowej.