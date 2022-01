Okradał metodą "na klamkę"

Fot. pixabay.com / MabelAmber (CC0 domena publiczna)

Okradał mieszkania metodą "na klamkę" - szczecinecka policja zatrzymała 40-letniego mężczyznę.

Złodziej szukał otwartych lokali, do których wchodził, często kiedy znajdowali się w nich mieszkańcy.



Z torebek i kurtek kradł najczęściej karty płatnicze.



Jak mówi rzeczniczka szczecineckiej policji Anna Matys, złodzieje działał bardzo zuchwale: - Opowiadał, że w jednym z przypadków, pogłaskał psa, wyciągnął portfel i opuścił mieszkanie. W tych mieszkaniach były dzieci, znajdowały się osoby dorosłe, więc tym bardziej jest to moment, żeby zaapelować do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.



Po zatrzymaniu podejrzany przyznał się do zarzutów, których łącznie usłyszał szesnaście.

Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.