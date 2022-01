Mediateka na Prawobrzeżu. Dyrektor MBP: każdy detal jest już ustalony

"To zwieńczenie wielu lat pracy i starań". Tak o budowie mediateki, czyli centrum multimedialnego na szczecińskim Prawobrzeżu mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Krzysztof Marcinowski w "Rozmowach pod Krawatem" relacjonował jak wyglądały przygotowania do budowy.Dyrekcja MBP brała w nich udział na każdym etapie: - Wygrała ta, którą my też w jakiejś mierze najbardziej wspieraliśmy, bo wydaje się centralna w stosunku do trzech osiedli, które się tam akurat stykają. Sporo też wysiłku włożyliśmy, żeby "słowo stało się ciałem". Wszystko ma być już wprowadzone, także to nie tak, że dostaniemy surową skorupę i dopiero się będziemy zastanawiali, tam wszystko jest, co do detalu już ustalone - tłumaczył Marcinowski.Centrum powstanie przy ul. Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej. Znajdzie się tam wypożyczalnia książek, która będzie zawierała 50 tysięcy pozycji czytelnia, sala multimedialna i przestrzeń wystawiennicza. Budynek będzie miał 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Miasto na budowę przeznaczy 22 miliony złotych.