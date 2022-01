Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ścieżka rowerowa zostanie wybudowana na ulicy Mickiewicza. To jeden z dwóch zwycięskich projektów w ramach głosowania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

Inwestycja budzi kontrowersje, ponieważ zostanie zwężony jeden pas ruchu dla samochodów. Innego zdania jest Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.



Budowa ścieżki rowerowej na ul. Mickiewicza to kolejny krok do tego, aby mieszkańcy przesiedli się na rowery i dążenie do rozwiązania problemu korków w Szczecinie - ocenia aktywista miejski.



- Każde rozwiązanie, które sprawia, że poruszanie się rowerem po mieście jest sprawniejsze i bezpieczniejsze, powoduje na końcu, że problem korków może kierować się w dobrym kierunku - mówił Czypicki.



Projekt obejmuje wybudowanie trasy rowerowej w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Czorsztyńskiej. Koszt inwestycji to 650 tys. zł.