RSnW: gorąca dyskusja radnych o budżecie Szczecina

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarządzanie finansami Szczecina przez prezydenta Piotr Krzystka oraz jego urzędników było tematem gorącej dyskusji w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Do kasy Szczecina w tym roku wpłynie 129 mln złotych mniej, a władze miasta winną za to Polski Ład. To nie Polski Ład, a fatalne zarządzanie miejskimi finansami jest przyczyną braków w budżecie Szczecina - uważa Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. A co sądzą o tym szczecińscy radni?



Prezydent Piotr Krzystek rządzi Szczecinem przez 15 lat, więc zła sytuacja finansowa nie wzięła się po 1 stycznia tego roku - twierdzi Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.



- Te jego niedociągnięcia, trochę tak namieszać i powiedzieć, że to przez Polski Ład. Nie ma podwyżek w budżetówce, to przez Polski Ład. Zabiera się np. dzieciom zajęcia dodatkowe w przedszkolach, to przez Polski Ład. To jest generalnie bardzo brzydka polityka - mówi Romianowski.



Słowa Piotra Czypickiego o zadłużeniu miasta nie mają żadnego pokrycia - twierdzi Marek Kolbowicz, radny klubu Koalicji Samorządowej.



- Równie dobrze mógłby powiedzieć, że zadłużenie naszego miasta wynosi 200 procent. To są tylko słowa, które kompletnie nie mają pokrycia - mówi Kolbowicz.



Ceny szybują w górę, a budżet Szczecina idzie w dół - podkreśla Patryk Jaskulski z Platformy Obywatelskiej.



- Ten budżet jest duży. Ciężko wyobrazić sobie, bo to są duże kwoty. Mamy budżet taki sam na ten rok, natomiast wszystko kosztuje 200-300 procent drożej - mówi Jaskulski.



Prezydent Szczecina Piotr Krzystek alarmował podczas dyskusji o budżecie Szczecina, że z powodu Polskiego Ładu miasto straci na dochodach z tytułu podatku PIT i będzie miało również ograniczoną niezależność finansową.