Boją się o dzieci i apelują o zwiększenie bezpieczeństwa na krzyżówce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie domagają się natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa jednego z przejść dla pieszych.

Chodzi o skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z ulicami Konopnickiej i Okrzei.



- Dochodzi tam do wypadków, jak to miało miejsce ostatnio, kiedy to 13-letnia dziewczynka dostała wstrząśnienia mózgu. Jest to arteria jedna z główniejszych w Szczecinie, w związku z tym, że na końcu tej ulicy jest kampus studencki. Sporo młodych ludzi rozpędzonych jeździ niebezpiecznie tą drogą. - My, jako rodzice, już dwa lata temu, wystąpiliśmy o zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu. Niestety, przez dwa lata bez echa. - Zależy nam na tym, aby poprawić bezpieczeństwo, może to być osoba, która będzie przeprowadzała nasze dzieci, próg, światła lub cokolwiek - mówili rodzice.



Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu trafiła już do Urzędu Miasta Szczecin. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że rozważana jest w tym miejscu budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.