Szpital na Pomorzanach w Szczecinie nie pobiera opłat od rodzin pacjentów chorych na Covid-19 - ostrzegają władze placówki.

To po sygnałach o oszustach, którzy mają dzwonić do mieszkańców z informacją, że bliska osoba znajduje się pod respiratorem i potrzebne są pieniądze na jej leczenie.Władze placówki ostrzegają, ze to tylko próby oszustwa. Leczenie pacjentów jest bezpłatne.Jak czytamy w komunikacie rzeczniczki szpitala: „Pacjenci naszego szpitala mają zagwarantowaną najlepszą opiekę, oddziały dysponują najnowocześniejszymi lekami, także tymi stosowanymi w przypadku chorych na COVID-19, i wykorzystują najnowocześniejsze, sprawdzone techniki leczenia. Pacjenci poddawani są leczeniu za darmo, bez jakichkolwiek opłat.”Apeluje też, by każdą taką sprawę zgłaszać na policję.