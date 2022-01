Nowy nabór na mieszkania komunalne

źrodło: ZBiLK

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na mieszkania komunalne, przygotowane w ramach programów: "Dom dla Rodziny" oraz "Dom na Start".

Chętni mogą składać wnioski od 17 do 31 stycznia.



Dom dla Rodziny to program adresowany do rodzin wielodzietnych, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują, co najmniej pięcioro dzieci.



W tym naborze ZBiLK oferuje dwa mieszkania, które są kompleksowo wyremontowane. "Dom na Start" to natomiast program adresowany do osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, które potrzebują pomocy w uzyskaniu mieszkania od Gminy.



Wniosek może złożyć tylko osoba, która uzyskała rekomendację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innej jednostki, o podobnym charakterze.



W tym naborze ZBiLK w ramach programu „Dom na Start” oferuje osiem mieszkań, kompleksowo wyremontowanych.



Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK, przy ul. Mariackiej.