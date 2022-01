Śpiewający pies - celebrytą Maszewa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Najbardziej lubi śpiewać do utworów Modern Talking i CC Catch, choć ma dopiero 11 lat, a sierść ciągle mu rośnie, to z każdym rokiem poszerza swoje muzyczne horyzonty...

Mowa o kundelku Amisiu z Maszewa, który wraz ze swoim panem Robertem śpiewa jego ulubione utwory.



Jak mówi właściciel, pies ma talent do śpiewania od szczeniaka: - Zagrała melodia w telefonie i on zaczął mi tak śpiewać. Od szczeniaka tak robi. A ja go do tego zachęcałem, od tamtego czasu, jak usłyszy muzyczkę, albo ja mu powiem, żeby śpiewał, to ładnie śpiewa. Wtedy go nagradzam, dostaje jakąś kiełbaskę.



- Psy potrafią - że tak powiem - nawet akompaniować tenorom. On wybrał inny rodzaj muzyki, ale są pieski, które bardzo ładnie potrafią taką intonację wykonać - Leonard Gugała.



Amiś jest lokalnym celebrytą w Maszewie. Akompaniament pieska nawet znają lokalni samorządowcy.