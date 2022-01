S10 na odcinku Stargard-Piła bliżej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Umowy na badanie gruntów i zaprojektowanie S10 na odcinku Stargard - Piła podpisane. Koszt tego etapu prac to ponad 30 milionów złotych.

Firmy z Warszawy i Gdańska, które podjęły się zadania zleconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, mają 13 miesięcy na wykonanie zadania. Odcinek drogi liczy ponad 100 kilometrów.



- Później już czas na budowę - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Finał tej sprawy będzie cieszyć każdego, kogo boli i serce i portfel, gdy mówimy o opłatach na pewnej wielkopolskiej autostradzie.



Szybki i bezpłatny dojazd do Warszawy, bo taki przebieg ma cała S10 to tylko jedna z zalet tej drogi - mówi poseł PiS Michał Jach. - Dla wszystkich regionów, przez które przechodzi "10", na pewno ta droga pobudzi je gospodarczo pod względem biznesowym, ale i turystycznym.



- S10 zapewni szybki i bezpłatny dojazd do Warszawy, dzięki jej budowie obwodnice w naszym województwie zyska wiele gmin - mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Łukasz Lendner. - Są obwodnice istniejące, jak Stargard i Wałcz oddaliśmy. Udało się nam zrealizować to zadanie. Widzimy ile obwodnic, już nie w ramach programu "100 obwodnic", ale obwodnica Suchania, Recza, Kalisza, Mirosławca powstają dzięki tej drodze ekspresowej. To jest bardzo istotna i ważna informacja.



Po rozpisaniu przetargu na projekt budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S10 to ostatnie wielkie zadanie w naszym województwie, które właśnie wchodzi w etap realizacji - mówi poseł PiS Artur Szałabawka. - Dzisiejszy dzień jest kolejnym kluczowym, bo nie wiem czy jesteście Państwo sobie w stanie uzmysłowić, mieszkańcy naszego regionu, że wszystkie "eski", jeśli mówimy o drogach szybkiego ruchu, są w tej chwili w realizacji. Jeszcze jakiś czas temu brakowało tej jednej, bardzo ważnej, S10.



Dzięki budowie drogi S10 na odcinku Stargard-Piła, obwodnice w naszym województwie zyskają: Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec.



Projektantów Zachodniej Obwodnicy Szczecina poznamy 20 stycznia.