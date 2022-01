Miasto oszczędza na przedszkolakach

Fot. pixabay.com / FeeLoona (CC0 domena publiczna)

Koniec z zajęciami dodatkowymi w szczecińskich przedszkolach. Miasto zlikwidowało m.in. naukę rytmiki, tańca i języków obcych dla najmłodszych.

Z pisma rozesłanego do dyrektorów wszystkich placówek urzędnicy informują, że ma to związek z Polskim Ładem i z obniżeniem dochodów samorządu uzyskiwanych z wpływów podatku PIT.



W środę Urząd poinformował, że w tym roku zamiast 742 mln zł, do kasy miasta wpłynie 613 mln.



Tymczasem, jak się okazuje, oszczędności związane z likwidacją zajęć dodatkowych w przedszkolach wyniosą 580 tys. zł.



- Nie ma po prostu skąd tych pieniędzy brać - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyr. Wydziału Oświaty w Urzędzie Lidia Rogaś: - Broniłam wszystkiego i zawsze bronię jak lwica, ponieważ każda złotówka zainwestowana w oświatę, nigdy nie będzie zmarnowana i zawsze jest ważna. Ja się zgadzam, że te zajęcia dla przedszkolaków były bardzo ważne, niestety w tej chwili musieliśmy zmniejszyć wydatki.



Zajęcia dodatkowe miasto finansowało od 2015 roku.