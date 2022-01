Ratownicy medyczni obiektami... agresji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obelgi, wyzwiska i obraźliwe gesty - z tym spotykają się ratownicy pogotowia ratunkowego w Szczecinie, gdy jadą udzielać pomocy pacjentom zakażonym koronawirusem.

Tak coraz częściej, ludzie reagują na nich np. gdy jadą ambulansem ubrani w kombinezony ochronne.



- Do takiej sytuacji doszło kilka dni temu w Koszalinie - mówi Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie



- Ratownicy medyczni jechali ambulansem i byli ubrani w ten cały pakiet ochrony indywidualnej i wówczas nadjeżdżający z naprzeciwka samochód z logo jednej z firm, zaczął do nich mrugać światłami drogowymi. Oczywiście, zwrócił na siebie uwagę zespołu, po czym, w bliskiej odległości, jeszcze przed minięciem się z karetką wykonał obraźliwy gest, pokazując w stronę ratowników środkowy palec - dodaje Heigel.



W grudniu do podobnej sytuacji doszło na trasie S6, niedaleko Kołobrzegu.



Heigel przypomina, że ratownicy jadą, by ratować życie: - Są to sytuacje bardzo przykre dla ratowników medycznych, oni przecież nie ubierają tych kombinezonów dla zabawy, tylko po to, aby zabezpieczyć siebie i pacjentów, do których będą w następnej kolejności jechać. Kierowanie w ich stronę obraźliwych gestów czy słów jest naprawdę niezrozumiałe i bardzo krzywdzące.



Ratownicy przypominają, także o akcji „niekłammedyka”. Chodzi o to, by wzywając pomoc nie ukrywać, że jest się zakażonym koronawirusem.