"Gryfia" szuka wykonawcy infrastruktury do zacumowania doku

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" szuka generalnego wykonawcy, który wybuduje infrastrukturę potrzebną do zacumowania nowego doku.

Dok buduje Stocznia Szczecińska "Wulkan" - mówi Jarosław Trybuchowicz, dyrektor techniczny "Gryfii".



- Ogłosiliśmy, kilka dni temu, postępowanie w celu wyboru generalnego wykonawcy na roboty budowlane. Postepowanie mamy zamiar zakończyć do końca marca, tak żeby na przełomie 1. i 2. kwartału móc przekazać teren budowy dla wykonawcy robót - tłumaczy Trybuchowicz.



Firma, która zdobędzie kontrakt będzie musiała wykonać nowe nabrzeże oraz pirs, do którego będzie przycumowany dok.



- Głównym zadaniem jest rozbiórka starej infrastruktury, czyli starego pirsu, do którego teraz jest przycumowany dok numer 1. I w zasadzie, wybudowanie praktycznie nowych nabrzeży na długości ponad 320 metrów, oraz nowego pirsu wraz z dalbami, do których będzie posadowiony nowy dok, który aktualnie jest budowany w Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" - dodaje Trybuchowicz.



To największa inwestycja w Stoczni Remontowej "Gryfia" od dziesięcioleci.