L4 na wypalenie zawodowe w Polsce? Jeszcze nie teraz

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)

L4 na wypalenie zawodowe - na taką opcję w Polsce będzie trzeba jeszcze zaczekać. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Oznacza to, że zostało uznane za chorobę. W Polsce obowiązuje jeszcze poprzednia kwalifikacja, dlatego na L4 nie ma szans.



- Skoro ta choroba jest zatwierdzona to myślę, że powinno to zacząć funkcjonować i pomóc społeczeństwu. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Sama pracuję w bankowości i wypalenie zawodowe to częsta choroba - mówią szczecinianie. - To teraz każdy będzie mógł sobie wziąć zwolnienie, bo powie że czuje się zmęczony i wypalony zawodowo. Wszyscy pójdą na zwolnienie i jak to będzie wyglądało?



Według statystyk, ok. 65 proc. pracowników odczuwa symptomy wypalenia zawodowego. Najczęstsze objawy wypalenia zawodowego to zmęczenie, niechęć do pracy, spadek poczucia własnej wartości.