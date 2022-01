Ważenie przed galą KSW 66 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Drugi raz federacja mieszanych sztuk walki zawita do naszego miasta. W sobotę na gali KSW 66 w Netto Arenie wystąpi pięciu zawodników z naszego regionu.

Głównym wydarzeniem będzie starcie mistrzowskie w kategorii lekkiej. Pretendentem do tytułu jest Borys Mańkowski, który zmierzy się z mistrzem Marianem Ziółkowskim.



- Plan na najbliższe 24 godziny to leżeć, odpoczywać. Myśli o walce nie da się uniknąć, więc będą się pojawiały, ale tak to relaks. 60 procent przygotowań było w Poznaniu, 30 procent w Gostyniu, 10 procent w USA. Marzenia sportowe to pokonać wszystkich mistrzów ze Wschodu - powiedział Mańkowski.



Oprócz walki wieczoru, na sobotniej gali w Netto Arenie pasa bronił będzie Tomasz Narkun z Ibragimem Czużigajwem.



Na gali w Szczecinie zawalczy również m.in. Michał Materla. Szczecinianin zmierzy się z Jasonem Radcliffem, który słynie z posyłania przeciwników na deski.