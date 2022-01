Poszkodowany strażak-piłkarz wyszedł ze szpitala

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Strażak, a jednocześnie piłkarz Dębu Dębno, wyszedł już ze szpitala.

W piątek Łukasz Grysiak brał udział w akcji gaszenia pożaru w mieszkania w bloku. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Strażacy użyli m.in. podnośnika, aby pomóc opuścić czwarte piętro kobiecie z małym dzieckiem. Z kolei strażak-piłkarz podczas akcji oddał swoją maskę z tlenem dwójce dzieci i przetransportował ich na dół. To zakończyło się pobytem w szpitalu w Szczecinie.Jak jednak poinformował nas prezes Dębu Dębno, Łukasz Grysiak jest już w domu i dobrze się czuje. Za kilka dni powinien wrócić do pracy i do treningów.