Miejsce do wspinaczki, bocianie gniazdko czy wieże i most. To wszystko znajdzie się na placu zabaw przy Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie.

Właśnie trwa tam montaż nowych zabawek. Maluchy będą mogły również m.in. pobujać się na nowych huśtawkach czy zjeżdżać na ślizgawce. Będzie również specjalny żagiel chroniący dzieci przed Słońcem. Wszystko kosztować będzie 130 tysięcy złotych.