Kołbaskowo na przemytniczym szlaku. Prokurator stawia zarzuty

Sprowadzał narkotyki z Holandii - stanie przed polskim sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna w latach 2017-2019 roku przez przejście graniczne w Kołbaskowie wwoził specyfiki z zagranicy. Później narkotyki trafiały do osób, które nimi handlowały.



Jak ustaliła prokuratura, 54-letni mężczyzna działał w grupie przestępczej działającej na terenie województwa zachodniopomorskiego i Holandii.



Podejrzany sam uczestniczył w przywozie narkotyków z Holandii do Polski, pilotował ich przywóz przez inne osoby, a także koordynował i nadzorował działania poszczególnych członków grupy.



Został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz odmówił złożenia wyjaśnień. Grożą mu minimalnie 3 lata więzienia.



