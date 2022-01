Goście "Kawiarenki Politycznej" podzieleni w ocenie antyinflacyjnych działań rządu

Sejm uchwalił w piątek nową tarczę antyinflacyjną. Obniża VAT na żywność, gaz i nawozy do zero proc., na prąd i ciepło do 5 proc., na paliwo do 8 proc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O tarczy antyinflacyjnej, obniżce podatków oraz przeciwdziałaniom skutkom inflacji podjętym przez rząd dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Sejm uchwalił w piątek nową tarczę antyinflacyjną. Obniża VAT na żywność, gaz i nawozy do zero proc., na prąd i ciepło do 5 proc., na paliwo do 8 proc. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego.- Mam nadzieję, że wszystkim nam ulży w kieszeniach, w naszych wydatkach. Bo w większości - jak już powiedziałem - źródła tej inflacji są poza nami - wskazał Leszek Dobrzyński, poseł PiS.Obniżka VAT-u powinna obejmować wszystkie produkty, a zmiany w cenach od 1 lutego to zagranie PR-owe rządu - ocenił Dariusz Wieczorek.- Mówiliśmy o obniżeniu VAT-u na wszystkie produkty, w związku z czym to powinno być szybko realizowane. Rząd, oczywiście, tego nie zrobił - zauważył poseł Nowej Lewicy.Z twierdzeniem posła Wieczorka nie zgadza się Jakub Pyżanowski.- Trudno mówić o zagraniu PR-owym, kiedy mamy konkretne, bardzo duże obniżki, czy to opodatkowania czy innych elementów cenotwórczych dla bardzo istotnych kosztów każdej polskiej rodziny - powiedział pełnomocnik Partii Republikańskiej w Zachodniopomorskiem.Tarcza antyinflacyjna powinna pomóc przede wszystkim osobom, które prowadzą działalność gospodarczą - podkreśla Magdalena Filiks.- Tak naprawdę, trzeba natychmiast pomóc przedsiębiorcom i indywidualnym odbiorcom, którzy mieszą się z tymi niewyobrażalnymi podwyżkami - apelowała posłanka Platformy Obywatelskiej.Obniżka cen VAT w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 będzie obowiązywać do 31 lipca.