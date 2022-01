Kolejna edycja Koników Kołobrzeskich

Koniki Kołobrzeskie to coroczne nagrody dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla kurortu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Pierwsi mieszkańcy Kołobrzegu, a także pasjonaci małego Fiata wyróżnieni przez miejscowe władze.

Koniki Kołobrzeskie to coroczne nagrody dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla kurortu. Statuetkę od władz miasta otrzymał Klub Pioniera za swoją działalność na rzecz propagowania historii miasta.



Prezes klubu, Krystyna Gawlik podczas odbierania nagrody nie kryła wzruszenia.



- Łzy w oczach, bo to są wspomnienia, to jest prawdziwa historia. Jesteśmy tu od 1945 roku, więc doskonale pamiętamy jak wyglądał Kołobrzeg. Jest jeszcze trochę osób, z którymi można porozmawiać, żeby ta historia pozostała dla przyszłych pokoleń - powiedziała.



Drugą statuetkę przyznała kapituła dziennikarska, a Konik trafił w ręce Gangu Maluchów. To grupa miłośników Fiata 126p, która w ostatnich 12 miesiącach wyróżniała się swoją działalnością charytatywną.



Koniki Kołobrzeskie przyznano już po raz 22. Z uwagi na pandemię władze miasta zrezygnowały z organizacji uroczystej gali, a nagrody wręczono jedynie w obecności mediów.