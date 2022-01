Dawid Krystek podczas Kongresu Szczecińskiej Nowej Lewicy został wybrany na czwartą kadencję. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Dawid Krystek podczas Kongresu Szczecińskiej Nowej Lewicy został wybrany na czwartą kadencję. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wyprowadził Lewicę ze szczecińskiej rady miasta oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i został przewodniczącym lokalnych struktur.

Dawid Krystek podczas Kongresu Szczecińskiej Nowej Lewicy został wybrany na czwartą kadencję. Ma ambitne plany co do przyszłości partii w Szczecinie.



- Chcę tę partię dobrze przygotować do wyborów samorządowych. Dziś naszym celem jest powrót do rady miasta oraz uzyskanie bardzo dobrego wyniku do sejmiku województwa z okręgu szczecińskiego i wierzę, że uda nam się to zrealizować - powiedział.



Kadencja Dawida Krystka w szczecińskich strukturach Nowej Lewicy potrwa do 2026 r.