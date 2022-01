Rada Medyczna tematem gorącej dyskusji w "Kawiarence"

Rezygnacja większości konsultantów Rady Medycznej doradzająca premierowi w walce z Covid-19 - podzieliła gości "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków zrezygnowało z doradztwa premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie epidemii.Odejście większości doradców nie będzie miało żadnego wpływu w walce z pandemią, ponieważ medycy byli tylko doradcami - oceniał Leszek Dobrzyński, poseł PiS.- Rada nie ponosi odpowiedzialności. Doradcy mogą być absolutnie różni. Nawet chyba wskazane jest dla każdego, żeby nie miał doradców, którzy mówią tylko wszystko na jedną modłę. Żeby to byli doradcy, którzy patrzą na problem naprawdę z różnych stron - mówił Dobrzyński.Zdanie Dobrzyńskiego podziela Jakub Pyżanowski, pełnomocnik Partii Republikańskiej w Zachodniopomorskiem. Porównując rezygnację doradców przy premierze do zarządzającymi wojskiem.- Takie gremium jest jedynie gremium doradczym dla osób, które podejmują decyzje i muszą za nie wziąć odpowiedzialność. To jest podobny system, jak powiedzmy z zarządzaniu siłami zbrojnymi. Cywilny minister obrony zarządza nimi i podejmuje decyzje na podstawie tego, co zawodowi wojskowi mu doradzają - mówił Pyżanowski.Rząd nie wdrażał w życie sugestii ekspertów dotyczących walki z pandemią, dlatego członkowie Rady Medycznej zrezygnowali z doradzania premierowi - zaznaczał Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy.- Członkowie Rady Medycznej zrezygnowali, bo żadna z ich propozycji nie była przez rząd realizowana. To są eksperci, fachowcy, profesorowie, którzy widzą co się dzieje, ile jest zachorowań - mówił Wieczorek.Z opinią Wieczorka zgadza się Magdalena Filiks, posłanka Platformy Obywatelskiej.- Eksperci, których rząd sam powołał mówią, że byli listkiem figowym. Nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za te śmierci, za to co się dzieje w Polsce. Ponieważ żadnej rady tych ekspertów rząd nie słuchał - mówiła Filiks.Formuła Rady zostanie zmieniona - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Swoją decyzję uzasadniali między innymi wyczerpaniem formatu Rady.Wśród tych, którzy odeszli z Rady jest prof. dr hab. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, lekarz naczelny ds. Covid-19 Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.