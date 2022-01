Trzebiatów najbardziej rozświetlonym miastem w regionie

W pierwszym etapie plebiscytu "Świeć się z Energą" na Trzebiatów oddanych zostało ponad 47 tysięcy głosów.

To coroczna akcja, w której nagradzane są najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce. Trwa właśnie finał głosowania na Świetlną Stolicę Polski, w której znaleźli się zwycięzcy etapu regionalnego. Łączna wartość nagrody to ponad 230 tys. zł.



Laureat plebiscytu zdobędzie instalację fotowoltaiczną o wartości 25 tysięcy złotych oraz sprzęt AGD o wartości 50 tys. zł, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym mieszkańcom, domom dziecka i instytucjom pomocowym. Głosować można do do wtorku, 25 stycznia.