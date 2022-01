Wichura nad morzem. Opóźnienia promów do Skandynawii

Nad morzem wiatr w porywach do 100 km na godzinę, na morzu momentami nawet 10 w skali Beauforta.

Do tego opady deszczu. Sprawdzamy, jak wyglądają warunki pogodowe w Świnoujściu.W tej chwili prędkość wiatru sięga 70 km/h, choć w nocy i nad ranem wiało znacznie mocniej, bo aż 90 km/h a podmuchy sięgały nawet 100 km na godzinę. Stan morza to 4 do 5 w skali Beauforta. Wiatr północno-zachodni. Choć warunki zdecydowanie należą do trudnych, miejska przeprawa promowa funkcjonuje zgodnie z rozkładem. Za to z opóźnieniami muszą się liczyć pasażerowie promów do Skandynawii.Straż pożarna do tej pory miała jedno zdarzenie związane z usuwaniem skutków wiatru. Na samochód osobowy spadły dachówki, które obecnie są zabezpieczane. Zarówno dla straży, jak żeglugi dobrą informacją jest to, że wiatr stopniowo słabnie.