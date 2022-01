W nadmorskich hotelach mniej gości, ale wakacje zapowiadają się dobrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Podczas ferii będzie mniej gości, ale w wakacje bez zmian - przewidują hotelarze z naszego regionu. W Polsce rozpoczął się sezon ferii zimowych. Goście z całego kraju odwiedzają nadmorskie ośrodki wczasowe.

Dyrektorzy hoteli nie spodziewają się zwiększonego ruchu zimą. Wszystko przez pandemię koronawirusa.



Kluczem do zwiększenia zainteresowania obiektem jest basen - mówi Joanna Kowalik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Hotelu Lidia w Darłówku.



- Liczbowo, jeśli chodzi o ferie to jest troszkę mniej gości, bo jesteśmy w trakcie pandemii. Jeśli chodzi o wakacje, to zupełnie nic; myślę, że ludzie są już zmęczeni siedzeniem w domu. I oczywiście: weekendowo bardzo dużo gości, takich, którzy są spragnieni tego. Kluczem jest basen, basen musi być! - zaznaczyła Joanna Kowalik.



Wszystko zależy więc od tego, jakie atrakcje ośrodek zaproponuje gościom wewnątrz hotelowych murów. Większość przyjezdnych, to osoby zaszczepione - dodaje Marek Grzesiak, dyrektor hotelu Unitral w Mielnie.



- Od wielu miesięcy prowadzimy ewidencję osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Zrobiliśmy to wcześniej, niż nakazywały przepisy i wymagał rząd. Z naszej ewidencji wynika, że mamy 7-10 procent gości niezaszczepionych - poinformował Marek Grzesiak.



Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego czy małopolskiego. Uczniowie z Pomorza Zachodniego swoją zimową przerwę odbędą w dniach od 31 stycznia do 13 lutego.