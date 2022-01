Zyskaliśmy czy straciliśmy na wprowadzeniu "Polskiego Ładu"? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na to pytanie - już od środy - będziemy mogli uzyskać odpowiedź, udając się osobiście do wybranego przez nas punktu informacyjnego.

Jeden z nich zorganizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS-u - Dariusz Obiegło.- Tworzymy zespoły odpowiednie, aby ruszyć jak najszybciej. Będzie to poniedziałek i środa wymiennie w różnych jednostkach terenowych, również w Szczecinie. Akurat w przypadku Zakładu Ubezpieczeń mamy dwa oddziały, ale mamy szereg inspektoratów, biur terenowych. Będziemy wykorzystywali całą bazę, aby dotrzeć do najmniejszych również miejscowości - tłumaczy Obiegło.Drugą instytucją, w której przy pomocy specjalnego kalkulatora przeliczymy swoje zarobki, będą Urzędy Skarbowe - mówi dyrektor szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej Robert Muszyński.- Mamy możliwości pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych, natomiast pamiętajmy, że są ci podatnicy, którzy będą preferowali jednak tradycyjne spotkania i dlatego zapewnimy najlepszą obsługę i najlepsze informacje. Postaramy się to zrobić w taki sposób, aby jak najwięcej podatników mogło z tego skorzystać - tłumaczy Muszyński.Szczegółowe godziny i miejsca - uruchamianych rotacyjnie punktów informacyjnych -dostępne będą już od wtorku na stronie internetowej szczecińskiego oddziału ZUS-u oraz stronie internetowej szczecińskiej Izby Skarbowej.