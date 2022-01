Zespół Portów Szczecin-Świnoujście: o krok od rekordu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zabrakło "dwóch ładowni na statku Panamax", aby pobić rekord przeładunków w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście.

Wspomniany rekord z 2018 roku udało się wyrównać. A z informacji przekazanych w poniedziałek na konferencji prasowej w Ministerstwie Infrastruktury wynika, że na zaawansowanym etapie są prace nad przygotowaniem budowy głębokowodnego terminalu promowego w Świnoujściu.



Odpowiedzialny za branżę morską wiceminister Marek Gróbarczyk wskazywał, że łącznie Trójmiasto oraz Szczecin i Świnoujście wypracowały 9-procentowy wzrost przeładunków rok do roku. A inwestycje w branżę morską są kluczowe dla krajowej gospodarki.



- To jest na blisko 7 miliardów złotych. To przyniesie, w najbliższym czasie, kolejne wzrosty. Nie możemy się zatrzymać - mówił Gróbarczyk.



Prezes Zarządu Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście Krzysztof Urbaś podkreślał, że trwają prace nad budową kontenerowego terminalu głębokowodnego w Świnoujściu.



- W tej chwili z trzema podmiotami. Naprawdę - proszę mi wierzyć - jest prowadzony bardzo intensywny dialog. W ubiegłym tygodniu miały miejsce trzy spotkania, jutro kolejne - tłumaczy Urbaś.



Zespół Morskich Portów Szczecin-Świnoujście zanotował między innymi więcej przeładunków drobnicy.