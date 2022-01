Zobacz, jak wygląda świnoujski tunel w środku [WIDEO]

Można przejechać się przez cały tunel w Świnoujściu - na razie tylko w wyobraźni.

Film pokazujący inwestycję od środka publikuje wykonawca inwestycji konsorcjum PORR - Gülermak. Trwa niecałe półtorej minuty i pokazuje podziemną przeprawę - metr po metrze. Możemy na nim zobaczyć, ile udało się zrobić, a także pracujących robotników, czy drogi dojazdowe do tunelu.Przypomnijmy, inwestycja przekroczyła już półmetek prac. Wykonawca szacuje, że na budowie zrealizowanych jest już niemal 60 procent prac. Koszt to prawie 900 mln złotych.Inwestycja jest w aż 85 procentach finansowana ze środków unijnych. Do użytku oddana ma być pod koniec roku.