Rowery miejskie są już w Szczecinie!

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

600 sztuk czeka w magazynie na rozpoczęcie sezonu, a operator testuje aplikację do ich wypożyczania.

Już pierwszego marca będzie można je znaleźć w różnych punktach miasta - zapewnia rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.



- Wszystkie działania nasze zmierzają ku temu, żeby 1 marca rowery znalazły się na ulicach i żeby szczecinianie mogli z nich korzystać - tłumaczy Jachim.



Do Szczecina w lutym przyjedzie jeszcze 200 jednośladów. Jedną z najważniejszych zmian, w nowym sezonie, będzie możliwość zostawiania rowerów poza stacjami - podobnie jak w przypadku elektrycznych hulajanóg.



Nowy system wymaga nowej aplikacji i wielu testów - dodaje Jachim: - Testujemy aplikację, rowery zgodnie z harmonogramem są dostarczane. testujemy rowery i poszczególne elementy systemu.



Rzecznik zwraca również uwagę na konieczność ponownej rejestracji użytkowników roweru miejskiego, w związku ze zmianami w systemie.



Pojazdy będą dostępne przez cały rok. Rowery czwartej generacji będą działać niezależnie od stacji. Oznacza to, że jednoślad będzie można pozostawić zarówno w miejscu do tego wyznaczonym, jak i - w ogólnie pojętej - strefie bez wyznaczonego miejsca.



Pozostawienie roweru w strefie, wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 złotych. Zrezygnowano także z darmowych 20 minut przejazdu, teraz użytkownicy płacą od pierwszej do ostatniej minuty jazdy.



Stawka z każdą minutę to 6 groszy. Nadal istnieje możliwość wykupienia abonamentu. Rzecznik zwraca również uwagę na konieczność ponownej rejestracji użytkowników roweru miejskiego, w związku ze zmianami w systemie.