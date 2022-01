Korki w mieście i na drogach regionu [AKTUALIZACJA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Popołudnie to niestety standardowe ostatnio korki na drogach Szczecina.

Godz. 16.00

Ogromny korek przy dojeździe do placu Kościuszki w Szczecinie. Jadąc od strony prawobrzeżnej części miasta kierowcy utkną już przy rondzie Portowców. Ten zator sięga kilometra. Spore kłopoty także od strony alei Piastów. Tutaj korki przy dojeździe do placu Kościuszki sięgają ulicy Narutowicza oraz placu Szarych Szeregów.



Godz. 15.00

Prawie kilometrowy korek utworzył się na autostradzie A6. Chodzi o dojazd od okolic węzła Dąbie w kierunku węzła Kijewo. W tej części A6 nadal obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu. Stąd utrudnienia na nitce w kierunku Kołbaskowa i Gorzowa Wielkopolskiego.