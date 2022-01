Rolnicy z regionu zapowiadają protest

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Rolnicy skarżą się na dramatyczną sytuację w czasie pandemii, a także na znaczne pogorszenie się plonów w ciągu ostatnich kilku lat.

Rolnicy wysłali w poniedziałek pismo do wojewody Zbigniewa Boguckiego z prośbą o interwencję na szczeblu rządowym i regionalnym.



Postulaty Rady Rolników dotyczą m.in. Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa, suszy oraz ubezpieczenia rolniczego - mówi Emil Mieczaj, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.



- Jesteśmy po prawie półrocznych rozmowach z rządem, premierem i ministrami na temat zeszłorocznej suszy. Przez te pół roku nie ruszyliśmy praktycznie z miejsca, dlatego protestujemy - podkreśla Mieczaj.



Protest ma się rozpocząć we wtorek o godz. 11.00 w całym regionie. Potrwa do odwołania. Rolnicy wyjadą też ciągnikami na drogi publiczne.



W przypadku braku podjęcia rozmów przez władze, rolnicy grożą eskalacją protestu.