Szczęśliwy finał poszukiwań nowych rodziców dla 3-letniego Antosia.

Antoś z Podgrodzia znalazł nowych rodziców, którzy pokochali go od pierwszego zobaczenia.

Dotychczasowi rodzice zastępczy musieli zrezygnować z opieki nad autystycznym dzieckiem do końca ubiegłego roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia 3-latka. 5 stycznia mówiliśmy, że nadal nie znalazła się nowa rodzina dla Antosia.Tydzień później chłopiec zamieszkał w nowym domu - mówi Halina Mucha, była mama zastępcza Antosia.- Antoś bardzo dobrze się zaaklimatyzował w tej rodzinie. Po prostu on ich sobie wybrał. Mieszkają w Szczecinie, mają swoje dzieci. On bardzo się z nimi związał, a szczególnie z ich pieskiem. Bardzo się cieszę, bo Antoś ma szansę na to, że będzie mówił - opowiada Mucha.Dostaliśmy oświadczenie od nowej mamy dziecka - Eweliny Suchłabowicz.Postanowienie o stałym przeniesieniu dziecka do nowej rodziny zastępczej musi wydać Sąd Okręgowy w Szczecinie.