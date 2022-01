Mistrzyni Polski w pływaniu na 10 km nie ma gdzie trenować

Trudna sytuacja zawodników Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. Od kilku tygodni zamknięte są baseny SDS-u oraz 50-metrowy w Floating Arena.

Trenowanie jest utrudnione, ma z tym problem m.in. 17-letnia Klaudia Tarasiewicz. Jak mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" mama pływaczki pani Katarzyna, córka przeniosła się z Warszawy właśnie do Szczecina głównie ze względu na 50 metrowy basen.- Szukała lepszych warunków do trenowania niż w Warszawie. Wybrała najlepszego trenera w Polsce - tak uważam - Mirosława Drozda. Jak już w maju pojechała do niego na tydzień na staż, to po pierwszym dniu zadzwoniła i powiedziała, że ona zostaje. Urzekł ją po prostu ten obiekt, zakochała się w nim, a w tej chwili taka "niespodzianka" - mówiła mama pływaczki.Latem Klaudia zdobyła w Olecku złoty medal w mistrzostwach Polski w pływaniu na dystansie 10 km. Córka musi trenować - dodała pani Katarzyna.- Problem jest w tym, że co roku na przełomie stycznia i lutego są kwalifikacje do mistrzostw Europy i świata, również na wodach otwartych. I Klaudia musi w lutym wystartować w takich kwalifikacjach na 5 kilometrów na basenie 50 metrowym. Dlatego to jest ten problem, że ten basen musi zostać otwarty, żeby córka mogła to minimum wypełnić - mówiła mama pływaczki.W listopadzie zawaliła się jedna ze ścian basenu SDS, z kolei w grudniu wichura uszkodziła dach Floating Areny i 50-metrowy basen będzie zamknięty przynajmniej do końca lutego.