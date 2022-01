Radni apelują o przywrócenie zajęć dodatkowych dla dzieci

Będzie apel radnych do prezydenta Szczecina w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Miasto zrezygnowało w tym roku z ich finansowania, tłumacząc to wprowadzeniem Polskiego Ładu i mniejszymi wpływami z podatku PIT.Zapytamy o to Prezydenta Szczecina - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radna KO Urszula Pańka z Komisji Edukacji.- Na pewno będę o to pytała. Spróbuję, żeby poszukać może w jakiś rezerwach. Z każdej strony tych pieniędzy potrzebujemy, przede wszystkim dla pracowników socjalnych, żeby tam wzrosły wynagrodzenia. Potrzeby miasta bardzo rosną, a pieniędzy mamy coraz mniej - mówiła Pańka.Apel zapowiedział też radny PiS Krzysztof Romianowski z Komisji Edukacji. Przypomniał, że Szczecin otrzymał dodatkowe pieniądze.- Miasto Szczecin otrzymało 100 milionów złotych w ramach rekompensaty, w ramach Polskiego Ładu. Ale my dzisiaj, po 15-16 dniach funkcjonowania Polskiego Ładu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy te dochody będą większe czy mniejsze. Weryfikatorem będzie pierwsze półrocze - mówił Romianowski.Radni zajmą się sprawą na środowym posiedzeniu komisji edukacji.Najmłodsi na zajęciach dodatkowych uczą się m.in. rytmiki, tańca czy języków obcych.