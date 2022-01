"Polki ciągle umierają na raka szyjki macicy. Dlatego profilaktyka jest tak ważna"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaledwie jedna na pięć kobiet w województwie zachodniopomorskim bada się pod kątem raka szyjki macicy. To dane Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o regularne wykonywanie cytologii.

W poniedziałek startuje Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Wszystko po to, by podnieść świadomość i zachęcić do badań.



W regionie mniej niż 19 procent kobiet między 25 a 59 rokiem życia robi regularnie cytologię - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Najlepiej jest w powiecie białogardzkim, gdzie co czwarta kobieta korzysta z programu. Najmniej bada się w powiecie kamieńskim, co dziewiąta. W Szczecinie cytologię w ramach NFZ wykonuje niecałe 20% uprawnionych kobiet - mówi Koszur.



Cytologia to najlepsze badanie wykrywające raka szyjki macicy we wczesnym stadium, gdy choroba nie daje jeszcze objawów - dodaje Koszur.



- Rak szyjki jest podstępny i przebiega bezobjawowo. Kiedy ból się pojawia, jest on na takim etapie, że leczenie okazuje się bardzo trudne, bądź też nawet nieskuteczne. Polki ciągle umierają na raka szyjki macicy. Dlatego badanie profilaktyczne jest tak ważne - mówi Koszur.



W Polsce rocznie ponad dwa tysiące kobiet słyszy diagnozę „rak szyjki macicy”. Co piąta z nich ma mniej niż 45 lat.