Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To będzie największy protest rolników od lat - zapowiadają jego organizatorzy, czyli Solidarność Rolników Indywidualnych.

We wtorek w każdym z powiatów w Zachodniopomorskiem na drogi wyjedzie około 50 pojazdów rolniczych.



Jest to sprzeciw wobec złej - zdaniem rolników - polityki państwa. Skarżą się oni na dramatyczną sytuację w rolnictwie w czasie pandemii.



Protest rozpoczyna się o godz. 11 w całym regionie. Potrwa do odwołania.