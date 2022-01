RSnW: wzrasta liczba prób samobójczych wśród nastolatków

W Polsce jeden psychiatra przypada na 30 tys. dzieci. Opieki wymaga ok. 900 tys. W poradniach otrzymuje ją zalewie ok. 130 tys. Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Ogromne poczucie samotności w okresie pandemii to jedna z głównych przyczyn prób samobójczych wśród nastolatków - zgodzili się goście "Radia Szczecin Na Wieczór".

Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w 2021 roku - od stycznia do listopada - 1 339 osób nieletnich próbowało popełnić samobójstwo. To niemal o 500 więcej niż w poprzednim roku.



Lucyna Kicińska - terapeutka uważa,że policyjne statystyki nie pokazują całego zjawiska.



- Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że na każdą zarejestrowaną próbę samobójczą przypada - w grupie wiekowej do 18. roku życia - od 100 do 200 prób. A my mamy zarejestrowanych ok. 10 więcej, niż mamy prób zakończonych śmiercią. W związku z tym mamy bardzo dużą skalę zjawiska, o którym tak naprawdę nic nie wiemy - przyznała Lucyna Kicińska.



Prócz izolacji związanej z pandemią główną przyczyną problemów psychicznych nastolatków są słabe relacje z rodzicami.



- Gdyby rodzice rzeczywiście bardziej uwierzyli w siebie, że mają wiedzę. Że trzeba być z dzieckiem. Najważniejszy w okresie nastoletnim jest kontakt psychiczny z dzieckiem - podkreśla Elżbieta Ciuksza, psycholog i terapeutka pracująca z młodzieżą.



