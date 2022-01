Sprzęt za milion w świnoujskim szpitalu

Sprzęt za milion złotych, to plany zakupowe świnoujskiego szpitala. Urządzenia jeszcze w tym roku pojawią się w lecznicy. Najbardziej innowacyjnym będzie elektroniczna karta pacjenta.

Holtery, mobilny aparat rentgenowski, urządzenie do kompresji klatki piersiowej i nowatorska elektroniczna karta pacjenta, to sprzęt, o jaki wzbogaci się w tym roku świnoujska lecznica. Urządzenia mają usprawnić funkcjonowanie placówki, a także ją unowocześnić.- Chcemy mocno postawić na techniczne rozwiązania. Chodzi o to, by monitorowanie pacjenta na bloku operacyjnym odbywało się również przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń, które pozwolą monitorować wszystko to, co odczuwa pacjent - mówi Dorota Konkolewska, prezes Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.Mateusz Muszczyński, lekarz miejscowej lecznicy dodaje, że elektroniczna karta pacjenta będzie dużym udogodnieniem dla medyków.- Do każdego znieczulenia prowadzi się protokół. My to teraz robimy ręcznie, na papierze. Możliwość prowadzenia tej karty w systemie operacyjnym by się nam bardzo przydała - potwierdza dr Muszczyński.Wartość całego sprzętu, to milion złotych. Środki na jego zakup szpital pozyskał z budżetu obywatelskiego.